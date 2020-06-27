Талант Ворскли Ісенко зацікавив Бенфіку, – ЗМІ

Молодий голкіпер Ворскли Павло Ісенко, який прославився після кубкового поєдинку проти Маріуполя, потрапив на радари чергового португальського клубу.

Голкіпер полтавської Ворскли Павло Ісенко потрапив у сферу інтересів Бенфіки, повідомляє видання Record.

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Про конкретику поки не йдеться, але португальський клуб буде пильно стежити за 16-річним героєм нещодавнього кубкового матчу між Ворсклою та Маріуполем.

Нагадаємо, Ісенко дебютував за головну команду "зелено-білих" у півфіналі Кубка України: вийшовши на заміну на серію післяматчевих пенальті, він відбив три удари суперника і вивів полтавців у фінал турніру.

До слова, раніше інтерес до голкіпера збірної України U-17 проявляли португальські Спортінг і Брага.

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