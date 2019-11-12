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Талант Ренна Камавінга зацікавив кілька європейських грандів – французи очікують на солідну суму за гравця

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Талант Ренна Камавінга зацікавив кілька європейських грандів – французи очікують на солідну суму за гравця
Едуардо Камавінга / AFP

Півзахисник Ренна Едуардо Камавінга може приєднатись до одного з європейських грандів наступного трансферного вікна.

Едуардо Камавінга зацікавив Манчестер Юнайтед, Барселону та Атлетіко, повідомляє L’Equipe.

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За інформацією видання, Ренн оцінює 17-річного таланта у 30 млн євро. Він дебютував за Ренн ще у минулому сезоні, а у цьому вже закріпив за собою місце в основі. Більше того, у серпні Камавінга був визнаний найкращим гравцем місяця і отримав заслужену нагороду Союзу французьких футболістів.

До слова, Камавінга провів 16 матчів у поточному сезоні в усіх турнірах, відзначившись однією гольвою передачею.

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Трансфери Едуардо Камавінга Едуардо Камавінга Ренн Ренн Франція Атлетіко Атлетіко Барселона Барселона Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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