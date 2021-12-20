Юний футболіст виступає за команду U-19 і напередодні божевільним голасо приніс молодіжці Реала перемогу над однолітками з Райо Вальєкано. Вільяр отримав м'яч на власній половині та наважився на удар із 65-ти метрів. Голкіпер суперника не очікував на таку зухвалість і вже не міг нічим зарадити.

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Додамо, що Хаві Вільяр перебрався у систему Реала минулого літа. 18-річний хавбек провів п'ять матчів за мадридців у Юнацькій лізі УЄФА. Зокрема, обидва поєдинки проти Шахтаря.