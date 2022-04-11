Талант Металіста 1925 перебрався у клуб Сегунди до Лебеденка
Юний форвард харків'ян Владислав Островський спробує свої сили в іспанському чемпіонаті.
17-річний нападник став гравцем Луго, де грає Орест Лебеденко, й виступатиме у молодіжній команді, інформує офіційний сайт іспанців.
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Клуб із Сегунди прихистив не лише Владислава, а й усю його сім'ю, взявши на себе витрати щодо їхнього перевезення з України в Іспанію та підшукавши їм помешкання.
Цього сезону Островський провів 16 матчів за юнаків Металіста 1925, у яких відзначився двома голами й трьома асистами, а також встиг дебютувати за першу команду харків'ян в УПЛ, зігравши 2 хвилини проти Чорноморця.
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