17-річний нападник став гравцем Луго, де грає Орест Лебеденко, й виступатиме у молодіжній команді, інформує офіційний сайт іспанців.

"Серце обливається кров’ю, коли бачиш це щодня": капітан Металіста 1925 шокований цинічним знищенням Харкова

Клуб із Сегунди прихистив не лише Владислава, а й усю його сім'ю, взявши на себе витрати щодо їхнього перевезення з України в Іспанію та підшукавши їм помешкання.

Цього сезону Островський провів 16 матчів за юнаків Металіста 1925, у яких відзначився двома голами й трьома асистами, а також встиг дебютувати за першу команду харків'ян в УПЛ, зігравши 2 хвилини проти Чорноморця.

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