Талант Манчестер Юнайтед Тейлор відновив тренування з командою – він переміг важку хворобу

19-річний Макс Тейлор повернувся до тренувань після боротьби з раком.

У квітні цього року у гравця Манчестер Юнайтед Макса Тейлора було виявлено рак. Весь цей час футболіст проходив різні курси лікування і після успішної реакції організму на хіміотерапію повернувся до футболу. 19-річний футболіст на даний момент займається з командою U-23. Гравець буде тренуватися з перервами, щоб правильно розподіляти навантаження на організм.

Екс-півзахисник Манчестер Юнайтед Андерсон завершив кар’єру

"Я відчуваю себе дуже гордим і щасливим, адже зміг повернутися на тренувальне поле до своєї команди. Без підтримки моєї сім'ї, товаришів і лікарів моє повернення до навчання на даному етапі не було б можливим. Наступним кроком буде наполеглива робота у тренажерному залі і на футбольному полі. Я дуже сподіваюся якнайшвидше повернутися на футбольне поле", – наводить слова гравця офіційний сайт клубу.

Ярмоленко проти гранда, реабілітація Зінченка, пекло Зідана та дуель Клоппа з Лемпардом: топ-5 матчів євровікенду