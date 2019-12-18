Талант Лілля Осімхен зацікавив топ-клуби АПЛ

Форвард французького Лілля Віктор Осімхен потрапив до сфери зацікавлень провідних англійських клубів.

Юний нігерієць зацікавив Ліверпуль, Челсі та Тоттенхем, повідомляє Sky Sports.

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Осімхен лише минулого літа почав грати за Лілль. Проте, його виступи в нинішньому сезоні вже привернули увагу топ-клубів. Тому наступного літа нападник може змінити Лігу 1 на АПЛ. Сам Осімхен, однак, поки задоволений усім у Ліллі й збирається продовжити грати за "догів".

У сезоні 2019/20 Віктор Осімхен провів 23 матчі в усіх турнірах, у яких забив 12 м'ячів.

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