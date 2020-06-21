Талант Лас-Пальмаса трагічно загинув

Велике горе спіткало іспанський Лас-Пальмас. Юний виконавець зі структури острів'ян Хорхе Санчес Вака передчасно пішов із життя через нещасний випадок.

17-річний гравець трагічно загинув у суботу. Про сумну звістку повідомив офіційний сайт клубу.

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Санчес Вака потрапив до структури Лас-Пальмаса зі скромної Хандії з Фуертевентури. Після виступів у юнацьких командах "жовтих" він повернувся до рідного клубу, а сезон 2020/21 повинен був розпочати в дублі Лас-Пальмаса.

Санчес Вака загинув у Бадахосі, де мешкає його рідня. Разом із 15-річним товаришем вони вирішили скупатися в каналі Орельяна, але не впоралися із водною стихією. Рятувальники теж виявилися безсилими.

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