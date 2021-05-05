"У кожного з нас вийде, не обов'язково саме в Динамо, заграти на досить хорошому рівні. Нам ніхто не говорив, що після розпуску дубля нас просто відпустять.

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У нас ще одна гра, кожен працює над тим, щоб заслужити шанс поїхати з першою командою на збори. У когось вийде, у когось ні. Особисто я впевнений у кожному з нас. Ми провели хороший сезон, і я вважаю, що наші результати це підтверджують", – сказав Біловар у коментарі YouTube-каналу Динамо.

Нагадаємо, з сезону 2021/22 чемпіонат U-21 буде скасовано. Клуби при бажанні зможуть дозаявити свої дублі в Першу лігу, однак Динамо не збирається цього робити. За інформацією ЗМІ, найталановитіших гравців молодіжки роздадуть по орендах.

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