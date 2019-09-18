toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
БОРУСІЯ ДОРТМУНД - БАРСЕЛОНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Талант Челсі Маунт травмувався в своєму дебютному матчі Ліги чемпіонів

00:08 124 Читать на русском
Талант Челсі Маунт травмувався в своєму дебютному матчі Ліги чемпіонів
Мейсон Маунт / BR Football

Півзахисник Челсі Мейсон Маунт був замінений через пошкодження у самому дебюті матчу 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Валенсії.

 
Родріго Морено 74’
74’ Родріго Морено

Мейсон Маунт отримав травму вже на 16-ій хвилині матчу проти Валенсії.

Гравці Валенсії влаштували бойкот напередодні матчу з Челсі

Коклен пішов у жорсткий підкат вже на 9-ій хвилині та влучив у ногу Маунта замість м'яча. Англієць спробував продовжити гру, однак в підсумку попросив заміну.

Відзначимо, що Челсі в підсумку поступився Валенсії, єдиним голом відзначився Родріго Морено.

Ліга чемпіонів: Інтер сенсаційно не впорався із Славією, Челсі програв Валенсії, Зальцбург розгромив Генк

blog_ava
Сербія – Україна: команда Шевченка залишиться без підтримки на вирішальний матч відбору до Євро-2020
17 вересня
24139
Теги
Ліга чемпіонів Челсі Челсі Челсі - Валенсія Мейсон Маунт Мейсон Маунт Франсіс Коклен Франсіс Коклен
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
33
хв
Шахтар
22:00
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук