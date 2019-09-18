Талант Челсі Маунт травмувався в своєму дебютному матчі Ліги чемпіонів

Півзахисник Челсі Мейсон Маунт був замінений через пошкодження у самому дебюті матчу 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Валенсії.

Мейсон Маунт отримав травму вже на 16-ій хвилині матчу проти Валенсії.

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Коклен пішов у жорсткий підкат вже на 9-ій хвилині та влучив у ногу Маунта замість м'яча. Англієць спробував продовжити гру, однак в підсумку попросив заміну.

Відзначимо, що Челсі в підсумку поступився Валенсії, єдиним голом відзначився Родріго Морено.

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