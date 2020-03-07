Талант Челсі Гілмор зацікавив Реал і Барселону

Півзахисник лондонського Челсі Біллі Гілмор потрапив до сфери зацікавлень відразу двох іспанських грандів – мадридського Реала та Барселони.

Топ-клуби Іспанії активно стежать за юним хавбеком, повідомляє El Desmarque.

Курйозний гол Вілліана у відеоогляді матчу Челсі – Ліверпуль – 2:0

Керманич Челсі Френк Лемпард у нинішньому сезоні лише підпускає Гілмора до ігор за першу команду. Проте, шотландець уже встиг звернути на себе увагу. Він, зокрема, став найкращим гравцем кубкового матчу "синіх" проти Ліверпуля (2:0). Також інтерес до нього приписують Манчестер Сіті.

У сезоні 2019/20 Біллі Гілмор провів 6 поєдинків у всіх турнірах. Вихованець Рейнджерс має чинний до літа 2023 року контракт із Челсі.

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