Талант Борусії Д Ісак перейшов у Реал Сосьєдад

Юний нападник дортмундської Борусії Александр Ісак, який останні півроку провів у нідерландському Віллем II, перебрався до іспанського Реал Сосьєдада.

Шведський форвард став гравцем "біло-блакитних", повідомляє офіційний сайт Реал Сосьєдада.

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Ісак підписав із новим клубом контракт до літа 2024 року. Борусія Д отримала за нього орієнтовно 6-10 млн євро. Ймовірно, остаточна вартість залежить від гри 19-річного нападника в Ла Лізі.

Александр Ісак перейшов до Борусії Д у січні 2017-го зі шведського АІКа. Він провів лише 13 матчів (1 гол) у всіх турнірах за "джмелів". У другій половині сезону 2018/19 він виступав за Віллем II і зіграв 16 матчів в Ередивізі, в яких забив 13 голів і віддав 6 результативних передач.