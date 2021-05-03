Вірц (у центрі внизу) з босами "фармацевтів" / ФК Байєр

У свій 18-й день народження хавбек підписав нову угоду з "фармацевтами", повідомляє офіційний сайт клубу.

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Вірц тепер може затриматися у Леверкузені до літа 2026 року. Попри юний вік, уродженець містечка Пульгайм у перший повноцінний сезон на професіональному рівні закріпився у статусі гравця основи Байєра. Менеджмент леверкузенців вражений прогресом Вірца та запропонував новий контракт таланту. Попередня угода "нового Хаверца" з леверкузенцями була чинною до літа 2023-го.

У нинішньому сезоні Флоріан Вірц провів 35 матчів у всіх турнірах, у яких забив 7 м'ячів і віддав 8 результативних передач.

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