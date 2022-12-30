Талант "блаугранас" в останній момент відмовився від виклику Марокко на Кубок африканських націй, повідомляє Marca.

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Еззалзулі ще не виступав за жодну збірну на дорослому рівні, а в поточному сезоні став одним з відкриттів Хаві. Марокко хотіло швиденько заграти нападника, але футбольна федерація Іспанії порадила хлопцю почекати. Абде нібито планував до кінця зберігати вірність історичній батьківщині, проте реальність виявилася не такою романтичною.

Зауважимо, що нападник вже має іспанський паспорт, тому в будь-який момент може бути викликаний до лав "Фурії Рохи", якщо продовжить прогресувати.

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