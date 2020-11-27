Півзахисник іспанської Барселони Рікард Пуч отримав новий варіант продовження кар'єри. Попит на перлину Ла Масії є на Туманному Альбіоні.

21-річний хавбек зацікавив Лідс, повідомляє AS.

Барселона взимку шукатиме нові команди для двох перлин академії – на Камп Ноу їм не дають жодного шансу

Підписання Пуча просуває керманич "павичів" Марсело Б'єлса. Аргентинський фахівець впевнений, що стиль гри таланта "блаугранас" ідеально підходить ігровій моделі його команди. На Камп Ноу на Пуча не розраховують – головний тренер Барси Рональд Куман ще влітку порадив іспанцю шукати новий клуб для ігрової практики.

У нинішньому сезоні Рікард Пуч провів лише 2 матчі в усіх турнірах і не відзначився результативними діями. Зокрема, він відіграв 25 хвилин проти київського Динамо в Лізі чемпіонів.

Єдиний гол, який розсмішив гравців Барселони, порвана дупа у півфіналі ЧС – головні факти з кар'єри Хав'єра Маскерано