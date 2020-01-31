Талант Барселони приєднався до Браги

Нападник Барселони Абель Руїс змінив клубну прописку в останні дні зимового трансферного вікна.

Абель Руїс став гравцем Браги на правах оренди до кінця поточного сезону, повідомляє офіційний твіттер португальського клубу.

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Зазначається, що Брага зобов'язана викупити іспанського форварда за 8 млн євро по завершенні оренди. Контракт Руїса із Брагою буде розрахований до 2025 року з клаусулою 45 млн євро, а каталонці отримають право на зворотній викуп гравця. Раніше Барселона підписала Франсіску Трінкау з Браги, який виступатиме за каталонців з літа 2020 року.

До слова, Абель Руїс провів у складі Барселони Б 19 матчів в поточному сезоні, відзначившись 3 голами та 2 асистами.

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