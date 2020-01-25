Талант Барселони Перес за крок до переїзду в Італію

Англія — 08:00 1888
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Арсенал накинув оком на Матвієнка: мотиви Артети, реакція фанів і великий шанс для українця, який не повинен чекати Євро
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Борусія Д у рідних стінах розгромила Кельн – "козли" пропустили на 53-й секунді, Холанд оформив дубльНімеччина — 24 січ 2951
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