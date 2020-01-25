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Талант Барселони Перес за крок до переїзду в Італію

09:21 56 Читать на русском
Талант Барселони Перес за крок до переїзду в Італію
Карлес Перес / Getty Images

Вінгер Барселони Карлес Перес незабаром може перебратися в чемпіонат Італії.

Рома домовилась з каталонцями щодо оренди гравця, інформує сайт Джанлуки Ді Марціо.

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Барселона готова відпустити 21-річного нападника в оренду до кінця сезону з правом викупу за 13 млн євро. Тепер "вовкам" потрібно узгодити особистий контракт з гравцем. Рома розглядає Переса як заміну Ніколо Дзаньйоло, який через розрив хрестоподібних ризикує пропустити всю другу частину сезону.

Молодий іспанець провів за Барселону 12 матчів у поточному сезоні і зміг відзначитися двома голами та двома асистами.

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