Барселона продала захисника за 10 млн євро

Оборонець "синьо-гранатових" Марк Кукурелья став повноцінним гравцем свого поточного клубу.

Захисник Барселони Марк Кукурелья, який на правах оренди виступав за Хетафе, офіційно став гравем мадридського клубу, повідомляє офіційний сайт "темно-синіх".

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Хетафе виплатить "блаугранас" 10 млн євро, а самі каталонці отримають 10% від суми подальшого трансферу.

Нагадаємо, 21-річний іспанець знаходився у Барселоні з 2012 року і дебютував за "синьо-гранатових" у жовтні 2017 року у Кубку Іспанії. До слова, це був єдиний його матч в основі каталонців.

У липні 2019 році від перейшов на правах оренди в Хетафе, за який зіграв 39 матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол і віддав шість результативних передач.

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