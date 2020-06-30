toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Іспанія
КАРПАТИ БАРСЕЛОНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Барселона продала захисника за 10 млн євро

13:20 - Читать на русском
Барселона продала захисника за 10 млн євро
Марк Кукурелья / Твіттер ФК Хетафе

Оборонець "синьо-гранатових" Марк Кукурелья став повноцінним гравцем свого поточного клубу.

Захисник Барселони Марк Кукурелья, який на правах оренди виступав за Хетафе, офіційно став гравем мадридського клубу, повідомляє офіційний сайт "темно-синіх".

Барселона прийняла несподіване рішення щодо майбутнього Сетьєна

Хетафе виплатить "блаугранас" 10 млн євро, а самі каталонці отримають 10% від суми подальшого трансферу.

Нагадаємо, 21-річний іспанець знаходився у Барселоні з 2012 року і дебютував за "синьо-гранатових" у жовтні 2017 року у Кубку Іспанії. До слова, це був єдиний його матч в основі каталонців.

У липні 2019 році від перейшов на правах оренди в Хетафе, за який зіграв 39 матчів у всіх турнірах, в яких забив один гол і віддав шість результативних передач.

11 гарантованих "придбань" Барселони: каталонці мають привілей, Почеттіно як ключ до зірок, містичний слід Динамо

blog_ava
Динамо отримало ще одного конкурента у боротьбі за Маріча
11:10
2202
Теги
Трансфери Хетафе Хетафе Іспанія Трансфери Барселони Марк Марк Кукурелья
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
18
хв
Барселона
23:00
Атлетіко
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук