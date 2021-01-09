Талант Астон Вілли Баррі обмінявся футболками з Фабінью, але передумав за кілька секунд – курйоз дня
Після поєдинку 1/32 Кубка Англії стався непересічний епізод за участі представників Ліверпуля та Астон Вілли.
Ліверпуль без проблем здолав Астон Віллу, а форвард господарів Луї Баррі відзначився голом у воротах мерсисайдців та став героєм курйозного епізоду.
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Після дебютного матчу за АВ 17-річний "віллан" не стримував емоцій, підбіг до Фабінью та обмінявся з ним футболками. Після розмови з одним із членів Астон Вілли, Баррі наздогнав хавбека Ліверпуля у підтрибунному приміщенні та попросив екіпірування назад.
Ймовірно, представник тренерського штабу підказав гравцеві, що краще зберегти футболку з дебютної гри на пам'ять. Таким чином, він має не лише форму Фабінью, а й свою.
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