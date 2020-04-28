Талант Арсенала Сака зацікавив тріо грандів АПЛ, – 90min

Півзахисник лондонського Арсенала Букайо Сака потрапив до сфери зацікавлень трьох провідних клубів англійської Прем'єр-ліги.

Манчестер Сіті, Лестер і Челсі готові підписати юніора "канонірів", стверджує 90min.

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Це тріо прагне зацікавити Саку можливістю зіграти в Лізі чемпіонів наступного сезону. Проте, їм доведеться витримати конкуренцію із Борусією Д. Крім того, раніше інтерес до Саки приписували і Ліверпулю. Попри інтерес великих клубів, Арсенал не запропонував універсалу продовжити чинний до літа 2021 року контракт.

У нинішньому сезоні Букайо Сака провів 29 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі та віддав 9 результативних передач.

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