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Талант Арсенала Сака став першим гравцем АПЛ 2001 року народження

09:56 309 Читать на русском
Талант Арсенала Сака став першим гравцем АПЛ 2001 року народження
Букайо Сака / Фото ФК Арсенал

Історична подія трапилася під час 21-го туру чемпіонату Англії.

В матчі 21-го туру АПЛ Арсенал – Фулхем (4:1) наставник господарів Унаї Емері вирішив дати шанс проявити себе молодому хавбеку Букайо Сака.

Арсенал встановив унікальне антидосягнення в АПЛ

Таким чином, 17-річний англієць став першим гравцем АПЛ 2001 року народження, повідомляє видання Goal.

Сака з'явився на полі на 83-й хвилині, замінивши Алекса Івобі, проте результативними діями не встиг відзначитись.

Нагадаємо, після 21-туру чемпіонату Англії Арсенал посідає 5-ту сходинку турнірної таблиці, маючи в активі 41 очко.

Англія21 турЕмірейтс (Лондон)

Арсенал - Фулхем: Вівторок 01 січня 2019

Арсенал
Матч завершено
4 : 1
Фулхем
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Теги
Англія Арсенал Арсенал Головне Унаї Емері Унаї Емері Арсенал - Фулхем Букайо Сака Букайо Сака
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