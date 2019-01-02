Талант Арсенала Сака став першим гравцем АПЛ 2001 року народження

Історична подія трапилася під час 21-го туру чемпіонату Англії.
В матчі 21-го туру АПЛ Арсенал – Фулхем (4:1) наставник господарів Унаї Емері вирішив дати шанс проявити себе молодому хавбеку Букайо Сака.
Арсенал встановив унікальне антидосягнення в АПЛ
Таким чином, 17-річний англієць став першим гравцем АПЛ 2001 року народження, повідомляє видання Goal.
Сака з'явився на полі на 83-й хвилині, замінивши Алекса Івобі, проте результативними діями не встиг відзначитись.
Нагадаємо, після 21-туру чемпіонату Англії Арсенал посідає 5-ту сходинку турнірної таблиці, маючи в активі 41 очко.