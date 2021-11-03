Екс-тренер "біло-синіх" Йожеф Сабо вважає, що нинішній рівень "блаугранас" геть не відповідає рівню топ-команди і лише нефарт не дозволив киянам здобути три очки у матчі з іспанцями.

"Таку Барселону треба було перемагати. Стільки браку у передачах у каталонців, у зупинці м'яча, що я просто не міг зрозуміти, що за команда вийшла проти Динамо. Дуже прикро програвати такому супернику. Думаю, що навіть в УПЛ, окрім Динамо та Шахтаря, є команди, які роблять менше браку, ніж нинішня Барселона. У складі каталонців зараз лише два-три футболісти топ-класу, а решта – дуже середнього рівня.

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Каталонці практично не мали стовідсоткових моментів. Динамо продемонструвало відмінну фізичну готовність, добре відходило назад і нічого не дозволяло Барселоні зробити. Все, що було у гостей – це наскоки, все спонтанно. Ну, а динамівці мали вірний шанс зрівняти рахунок, коли бив Циганков. Не склалося… Хоча, гадаю, якщо м'ячі так і не влітають у ворота суперника, винні не лише форварди – вся команда недопрацювала в атаці.

Барселона здобула три очки виключно завдяки фортуні! Оборона гостей грала дуже слабко. На неї треба було ще сильніше натиснути, і вона просто розсипалася б. А скажіть мені, що зробив у цьому матчі хвалений Депай, за яким так ганялися, щоб він перейшов до Барселони? А Усман Дембеле? Раніше він був класним виконавцем, а нині перетворився на незрозуміло що…

У Динамо на рівні була ігрова дисципліна. Єдине, можливо, сміливіше треба було йти вперед. Мінусом було те, що кияни не встигали до штрафного майданчика, аби завершувати хороші передачі. Невдало вийшов на заміну Лєднєв, який уже не демонструє колишню гру і недарма сидить у запасі", – сказав Сабо у коментарі FootBoom.

Нагадаємо, після чотирьох турів Динамо посідає у турнірній таблиці групи Е останню сходинку, набравши 1 очко. Беззаперечним лідером квартеру є Баварія (12 пунктів), далі йдуть Барселона (6 балів) та Бенфіка (4 очки).

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