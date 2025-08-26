"Не впевнений, що сьогодні я взагалі побачив футбольний матч. Все зводилося до стандартів за стандартами, довгих закидів. Тактика, про яку я говорив перед грою, майже не мала значення. Але мені сподобалося, як ми трималися. Перші півгодини, 45 хвилин були дуже важкими, але команда не зламалася, ми вистояли.

АПЛ, турнірна таблиця: Арсенал зберігає лідерство, Ліверпуль уже третій, двоє невдах без очок

Коли суперник залишився вдесятьох, можна було очікувати, що це стане для нас великим плюсом. Але якщо воротар виконує кожен стандарт, то чисельна перевага майже не допомагає. Тому нам було так непросто втримати рахунок 2:0.

Чудовий гол для 16-річного хлопця. Для свого віку Ріо Нгумоха відмінно завершив епізод. У роздягальні хтось сказав, що він міг би спочатку обробити м'яч, але він настільки впевнений у собі. Для свого віку він відмінно завершує атаки", – цитує Слота Sky Sports.

Ліверпуль у більшості вирвав перемогу над Ньюкаслом – вирішальний гол 16-річного, черговий м'яч Екітіке