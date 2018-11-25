Тактична революція: екс-зірка Барселони пропонує шалену схему 2-7-2 і зазіхає на посаду наставника ПСЖ

Обережно, Томас Тухель! Посада головного тренера ПСЖ є ласим шматочком для нового тактичного революціонера. Тьягу Мотта працював з Анчелотті та Моурінью і має оригінальне бачення футболу.

Італієць бразильського походження вигравав чемпіонати Іспанії (2 рази), Італії (1) та Франції (5), перемагав у Лізі чемпіонів з Барселоною та Інтером. Побут у Каталонії даремно не минув для 36-річного фахівця, який влітку очолив ПСЖ U-19. "Мене надихає ідея атакувальної гри. Компактна схема, команда, що контролює гру і високо пресингує суперника, багато швидкого руху з м'ячем і без нього". Мотта був опорником, але це не заважає йому мати спрямоване на атаку бачення футболу.

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Напрочуд титулований екс-півзахисник Парі Сен-Жермен зараз працює з молоддю французького гранда. Тьягу постійно прагне розвиватись як тренер і навіть придумав революційну схему для гри в улюблений атакувальний футбол – якісь нереальні 2-7-2. "Не маю нічого проти Томаса Тухеля, але моя мета – очолити головну команду". Не часто почуєш настільки відверто сформульовану, амбітну ціль від молодого наставника.

Перше тренування в новій ролі Мотта провів через 2 місяці після того, як повісив бутси гравця на цвях. Його тактична формація, якою він планує завойовувати світ, здатна здивувати і навіть шокувати кожного. Якщо інший екс-хавбек Барси Хаві ратує за обмеження кількості гравців до 10 (у такий спосіб можна дещо нівелювати переваги оборонного футболу, який часто переважає над красивою грою, вважає легенда), то Тьягу закликає кардинально змінити роль воротарів.

Саме так, 2-7-2 – це не опечатка вашого автора, а дивовижна ідея італійця. Голкіпер повинен не простоювати даремно у межах своїх володінь і навіть не грати в Нойєра, Аллісона чи Луніна недалеко від штрафного майданчика. Він зобов'язаний підтримувати півзахист на місці класичного опорника перед двома центральними захисниками! Ех, пошвидше б Мотті дали якийсь дорослий клуб. Тільки хардкор, футболу потрібне щось свіженьке, а то тільки правила раз за разом змінюють.

Йдемо далі. На думку Тьягу, захисники та воротар мають починати атаки: "Дуже важливо, щоб гравець мав на вибір 3-4 варіанти для пасу. Для мене форвард завжди є першим захисником, адже має тиснути на суперника при втраті м'яча, а воротар – перший нападник. Гра починається саме від нього". Натомість крайні оборонці повинні діяти як вінгбеки, які розташовуються непристойно високо. Такий собі варіант чисельної більшості, як у хокеї, зі зняттям воротаря.

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"Часто найважче у футболі – робити прості речі, мова йде про контроль поля, пас і відкривання. Я не люблю цифри на полі, адже вони з легкістю обманюють тебе. Можна бути суператакувальними зі схемою 5-3-2 і спрямованими на оборону при 4-3-3. Це залежить від якості твоїх хлопців. Не так давно в мене був матч, коли флангові захисники завершували зустріч на позиції 9-го і 10-го номерів. Та це не означає, що я не люблю таких, як Самюель і К'єлліні, народжених захисниками", – говорить Мотта в розмові з La Gazzetta dello Sport.

Також Тьягу порівняв кількох видатних тренерів, з якими попрацював, з тими, на кого рівняється. "Найкращий тренер? Гвардіола є королем, хоча мені імпонує також і Зідан. Серед тих, хто тренував мене, Анчелотті – на вершині. Він завжди позитивний, доступний і спокійний. Дає кожному можливість відчути себе потрібним. Хоча коли Карло злиться, стіни трясуться. Одного разу після матчу з Евіаном... Ні, не можу сказати, краще спитайте Ібру. Моурінью – тренер, якого не цікавить шоу. Лише результат. Коли він програє, починає шукати навколо ворогів".

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