Півзахисник збірної України Георгій Судаков поділився емоціями від перемоги над Північною Македонією (2:0) у матчі відбору на Євро-2024. Хавбек Шахтаря вперше забив за національну команду.

"Не було такої установки – бити здалеку. Просто так склалося, що був момент для удару – то й пробив. Першого разу вдалося забити завдяки рикошету, був ще момент – воротар зробив хороший сейв.

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Можна було зіграти набагато краще. Багато моментів було, коли потрібно було грати вперед, були моменти, коли міг віддати кращу передачу. Головне, що здобули перемогу, три очки. Рухаємося далі.

Чи вірив я у другий гол України? Звичайно. Як атакувальний футболіст, я хочу постійно забивати, віддавати гольові передачі. Я сконцентрований на воротах і гольових діях. Гол Караваєва? Шедевр.

При своїх трибунах грати неймовірно. Увесь стадіон тебе підтримує – це дуже атмосферно. Дуже допомагає. І перед матчем, і після, і під час гри це заряджає. Коли така підтримка, ти не можеш зупинитися", – цитує Судакова Суспільне Спорт.

Нагадаємо, Георгій відкрив рахунок в середині першого тайму, а вже у доданий час Караваєв добив македонців. Після 6-ти матчів збірна України з 10-ма очками посідає у турнірній таблиці групи С другу сходинку.

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