"Такої конкуренції в АПЛ, як зараз, ми ще не бачили раніше. Ми всі розуміємо, що для перемоги в АПЛ потрібно грати чудово. Необхідний такий рівень, якого раніше ще не було. Але ми всі хочемо виграти трофей.

"Ми набрали найбільше очок за останні три сезони": Артета знайшов головну чесноту Арсенала

Рівень тренерів, стабільність складів, розвиток потенціалу команд, взаєморозуміння між футболістами, їх майстерність – в АПЛ в цьому сезоні буде дуже складно.

Ми набрали найбільшу кількість очок за три останні сезони, але так і не виграли титул? Це означає, що ми багато речей робили правильно. Ми повинні це використовувати", – сказав Артета в інтерв'ю Sky Sports.

У минулому сезоні Арсенал програв титул Ліверпулю, набравши на 10 очок менше.

