Такого в Києві ще не було: Шахтар запустив безкоштовні заняття з футболу для дітей з інвалідністю

Шахтар запустив безкоштовні заняття з футболу для дітей з інвалідністю

Донецький Шахтар відкрив в Києві майданчик для тренувань дітей з особливостями розвитку.

Майданчик у Києві став першим, де футболом зможуть займатися діти з ментальними порушеннями, проблемами опорно-рухового апарата, зору та особливостями розвитку.

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Участь у першому тренуванні взяли 25 дітей. На відкриття завітали тренери Шахтаря Нуну Кампуш та Антоніу Феррейра, а також гравці Шахтаря Оларенважу Кайоде та Андрій Тотовицький.

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Тренування для дітей у Києві проводитимуть у суботу та неділю. Окрім столиці України такі майданчики відкриються у Маріуполі та Івано-Франківську, повідомляє офіційний сайт Шахтаря.