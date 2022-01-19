"Чому навчив Шевченко? Важко сказати. Мені, напевно, більше допомагав його штаб, бо там були два італійці. Малдера дуже допоміг у грі на полі: як відкриватися, як перебудовуватися, як отримувати м'яч. Та схема, яка була у збірній України, дуже подібна до тієї, за якою грає зараз Шахтар. Коли мені це все пояснили, то, приїхавши до Шахтаря, мені вже було набагато легше.

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Шевченко – принциповий тренер. Насамперед, це легендарний футболіст. Його дуже поважають за всі його заслуги, але саме як тренер – такого, щоб винести для себе, я не зміг. Він більше як мотиватор, може завести команду, розповісти. Це у ньому найголовніше.

Усі розуміють, як багато вклав Шевченко та його тренерський штаб у розвиток українського футболу. Але зараз новий етап. Петраков – хороший тренер, може себе показати", – цитує Судакова SportArena.

Нагадаємо, Шевченко доволі несподівано взяв тоді ще 18-річного хавбека на Євро-2020, але не дав йому жодної ігрової хвилини. Судаков лише тричі виходив на поле у товариських матчах перед турніром. Після призначення головним тренером Олександра Петракова півзахисник викликався тільки в молодіжну збірну.

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