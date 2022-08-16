Нападник Барселони Роберт Лєвандовскі вже відчув на собі усі особливості іспанського футболу.

"Я був здивований, коли побачив понад шість гравців Райо Вальєкано, які сидять у своєму штрафному майданчику. Один із них навіть грав проти мене персонально!

Барселона – Райо Вальєкано – відео дебюту Лєвандовскі та огляд матчу

Такого ніколи не буває у Бундеслізі. Такий стиль гри є антифутбольним. Сподіваюся, це єдина команда у цьому чемпіонаті, яка так грає", – заявив Лєвандовскі після матчу.

Нагадаємо, Барселона в рамках 1-го туру чемпіонату Іспанії несподівано не змогла обіграти Райо Вальєкано. Лєвандовскі відіграв увесь матч, але вплинути на результат не зміг. Гра завершилася без голів.

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