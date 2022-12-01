Збірна Мексики до останніх хвилин зберігала шанси залишитися на ЧС-2022, вийшовши у плей-офф. За останню путівку від групи С вона заочно боролася з Польщею. Для успішного підсумку потрібно було забити Саудівській Аравії ще один гол, а мексиканці натомість пропустили.

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Важко уявити, як почувалися уболівальники, які до останнього вірили в команду. Проте завдяки відео, яке вже стало вірусним, це можна побачити. Один із фанів збірної Мексики був настільки розбитий горем, що розправився з телевізором. Спочатку чоловік лупцював його руками, а потім навіть взяв ніж. Очевидно, що техніка вийшла з ладу.

Нагадаємо, на ЧС-2022 Мексика програла Аргентині, обіграла Саудівську Аравії та розписала нічию з Польщею. Чотирьох очок виявилося недостатньо, щоб випередити "Кадру". У поляків така ж кількість залікових пунктів, але краща різниця м'ячів.

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