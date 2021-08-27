"Чого не вистачило для перемоги? Забитих голів. Ті пропущені: перша атака – гол, перший стандарт – гол. Дуже важко. Десь ми це вже проходили – та ж Брага минулого року, Еспаньйол раніше. Трохи дежавю – отже такий у нас рівень.

Зоря – Рапід Відень – 2:3 – відео голів і огляд матчу

Не можу кинути камінь в своїх гравців – вони старалися. Емоції були, моменти, але реалізація... Більше злять пропущені м'ячі. Не кажу, що ми не граємо у футбол – граємо, але не так раціонально, як хотілося б.

Як можна бути задоволеним грою, якщо ми програли? Я можу тільки за бажання, пристрасть похвалити, ми завжди біжимо вперед і граємо в атакувальний футбол. Десь виходить, десь ні, але так на даний момент граємо.

Ми вдячні нашим уболівальникам, які в нас вірять. Ми все одно подаруємо їм європейську осінь. Будемо брати участь у Лізі конференцій. Подивимось, як жеребкування пройде", – сказав Скрипник у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, у матчі-відповіді кваліфікації плей-офф Ліги Європи Зоря вдруге поступилась Рапіду (2:3) і вилетіла у Лігу конференцій.

Зоря вилетіла з Ліги Європи, вдруге програвши Рапіду й пропустивши три голи – луганці виступатимуть у Лізі конференцій