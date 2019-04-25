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"Такий матч Динамо – Шахтар можна було не грати", – Циганик відверто розкритикував Класичне

15:29 147 Читать на русском
"Такий матч Динамо – Шахтар можна було не грати", – Циганик відверто розкритикував Класичне
Ігор Циганик / соцмережі

Футбольний коментатор та експерт Ігор Циганик скептично відгукнувся щодо матчу 25 туру УПЛ між Динамо та Шахтарем (0:0).

 

"Чесно кажучи, це, напевно, найгірший матч Динамо – Шахтар, який мені довелося коментувати! Думаю, його можна було б взагалі не грати", – написав Циганик у своєму Twitter.

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Київське Динамо та донецький Шахтар розписали в Києві безгольову нічию з невеликою кількістю моментів. "Біло-сині" перебувають на 2 сходинці в турнірній таблиці з 57 очками в активі, Шахтар лідирує, набравши 64 пункти.

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Шахтар Шахтар Динамо - Шахтар Динамо Динамо Ігор Циганик
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