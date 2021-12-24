"Якщо взяти Шахтар і Динамо, вони на голову сильніші за турецькі гранди. Тому що це європейський футбол – є певний баланс між дисципліною та тактикою, індивідуальна гра тощо.

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Переваги турецького футболу – насамперед фінанси, також стадіони, інфраструктура, рівний рівень команд, медіа. Якщо не враховувати 2 наші топ-клуби, то дуже відстаємо. По грі – ні.

У турецькому футболі немає дисципліни – це трохи абсурд, вони дуже відкрито грають, розхлябано та розслаблено. У них не буває, що перемога 1:0 – це ковток свіжого повітря, за такого рахунку 7 гравців – 2 центральні захисники – наприкінці йдуть забивати 2-й гол. Глядачам це подобається, після України я був приємно здивований, емоції сам люблю в атаку, а оборонятися не дуже. Але завдання у нас були, а результати моєї команди йшли то вгору, то вниз нормально для турецького футболу.

Думаю, Зоря та Колос нашим нудним та дурним футболом перетерпіли б і переграли турецькі клуби, але рівень гравців там на 2 голови вищий", – сказав Морозюк SportUA LIVE.

Нагадаємо, 33-річний півзахисник з літа залишається без клубу після відходу з Різеспора.

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