"У міжсезоння команда втратила весь тренерський штаб, пішло багато ключових виконавців. Тому така ситуація десь прогнозувалася. Я вважаю, що Кирило Нестеренко – молодий перспективний наставник, але команда не робиться за місяць, потрібен час, що, наприклад, довів Руслан Ротань, очолюючи цю команду минулого сезону.

У нинішній ситуації футболістам самим потрібно зібратися, проявити характер, тому що можна залізти в таку яму, що потім буде дуже складно вибратися. До того ж в дубль переведені Мігель Кампуш і Кирило Ковалець. Так, тренер дав коментар щодо цього, але справжніх причин такого рішення названо не було. Втім, такими виконавцями, на мій погляд, розкидатися не можна, тим більше в такій ситуації.

Якщо було відомо, що Ротань піде, то на трансферному ринку потрібно було працювати раніше, щоб спробувати уникнути стартового провалу. Зараз не той час, щоб викидати великі гроші на придбання легіонерів високого рівня. Можливо, ціна на них була кращою, ніж на українців, а ці всі кадрові питання необхідно було закривати протягом місяця, оскільки дірки в складі команди були дуже серйозні. Але тим же легіонерам також потрібно звикнути до сьогоднішніх реалій Олександрії й до того, що у нас в країні йде війна. Психологічно це непросто.

Не потрібно заздалегідь ховати Олександрію або відправляти в Першу лігу. Минуло тільки три тури, попереду практично весь чемпіонат. Тут важливо достукатися до футболістів, допомогти, кому потрібно психологічно. Без підтримки один одного нічого не вийде", – сказав Федецький у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, у поточному сезоні віце-чемпіон України зазнав 5-ти поразок: двічі поступився Партизану у Лізі конференцій (0:2, 0:4), а також програв Кудрівці (1:3), Оболоні (0:1) та Металісту 1925 (1:4)

