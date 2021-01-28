"Я з багатьма тренерами проходив збори. Але таких, як зараз у Скрипника, жодного разу не було. У нього європейський підхід до підготовки.

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У нас немає біганини без м'яча. Так, робили бігову роботу, але все з м'ячем. Інтенсивно працюємо. Набагато приємніше проходити такі збори, ніж ті, які були раніше. Тому що більше часу приділяється м'ячу, вся робота через ігри. Так легше переносити навантаження. Думаю, відсотків на 60-70 ми готові. У нас ще є час вийти на максимум", – сказав Гладкий у коментарі Football Hub.

Нагадаємо, збори Зорі у Туреччині триватимуть до 7 лютого.

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