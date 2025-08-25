Після матчу Полісся – Фіорентина (0:3) Євген Гресь написав у своєму Instagram про те, що арбітр матчу Аліяр Агаєв "проспав" пенальті у ворота італійської команди: "Після матчу підійшов до арбітра і розповів йому історію, як поруч з будинком футболіста, якого штовхнули в спину, прилетіла російська ракета. У Дніпрі. А потім запитав у нього, як він міг працювати на матчі збірної цих виродків. Той промовчав і пішов далі. Ми програли не через арбітра, але з цим хтось повинен щось робити?"

Тренер Полісся висловив претензії арбітру гри з Фіорентиною, який судив матч збірної Росії

Йому в коментарях відповів захисник збірної Азербайджану Антон Кривоцюк. "Ти пробитий ватник, Женя. Таких як ти треба винищувати без грама жалю. Мабуть, поставив питання російською мовою?", – написав він.

Що цікаво, Кривоцюк народився в Києві. Він провів 39 матчів за національну збірну Азербайджану.

