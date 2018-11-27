"Таких слів немає в моєму лексиконі", – Ковач не збирається здаватися через чутки про відставку

Головний тренер мюнхенської Баварії Ніко Ковач перед матчем 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти лісабонської Бенфіки поділився своїми очікуваннями та прокоментував можливість своєї відставки.

"Хоч нам і достатньо зіграти внічию завтра, та ми хочемо перемогти. Бенфіці потрібна перемога, щоб зберегти шанси на продовження боротьби. У них сильна команда, але ми маємо намір набрати 3 очки.

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Чи стане матч із Бенфікою останнім для мене в Баварії? Ні. Знайомі зі мною знають, що я боєць. Словосполучення "білий прапор" немає в моєму лексиконі", – цитує слова Ковача Bayern & Germany.

Мюнхенці лідирують у групі E чемпіонської Ліги, набравши 10 очок після чотирьох турів і фактично забезпечили собі вихід до 1/8 фіналу. Гірші справи в Бундеслізі: Баварія іде п'ятою та вже на 9 пунктів відстає від лідера – дортмундської Борусії.

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