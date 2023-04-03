"Та ви що? Ні**ра собі! Болотніков таке сказав? У мене трохи інфаркт не трапився, а він каже договірний матч. Це просто маячня! Таких під**асів, що пишуть таку х**ню, треба гноїти!

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Нехай клуб подає на нього до суду. Інакше не можна у цій ситуації! Я його згною! Замість того, щоб піднімати український футбол, вони намагаються опустити мій імідж та клуб. У мене це у голові не вкладається. Договірняки з перших хвилин видно! Які три на три?! Це не 90-ті, щоб три на три ху**ити! Про що він говорить? Я всю свою кар'єру чесним і порядним шляхом збудував, у мене й у думках ніколи договірняків не було.

Мельник сам не може пояснити, чому він витяг руки, у нього помутніння сталося. Він убитий три дні ходить, я вже не знаю, що з ним робити. Хлопець дуже засмучений", – вибухнув Шаран у коментарі FanDay.

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