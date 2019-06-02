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"Таких пенальті можна ставити сотню за матч", – легенда Тоттенхема Ходдл розкритикував арбітра фіналу Ліги чемпіонів

10:53 212 Читать на русском
"Таких пенальті можна ставити сотню за матч", – легенда Тоттенхема Ходдл розкритикував арбітра фіналу Ліги чемпіонів
Гленн Ходдл / Reuters

Колишній півзахисник і тренер лондонського Тоттенхема Гленн Ходдл прокоментував найбільш суперечливий епізод фіналу Ліги чемпіонів між його рідним клубом і Ліверпулем (0:2).

 
Мохамед Салах 2’
Дівок Оріджі 87’
2’ Мохамед Салах
87’ Дівок Оріджі

"Це не пенальті. Сіссоко відтягувався назад і, оцінюючи ситуацію на полі, наче тренер рукою підказував комусь із партнерів, що треба "тримати того".

Тоттенхем – Ліверпуль – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Якщо б він хотів зупинити подачу, то виставляв би обидві руки. М'яч влучив йому в груди, а вже потім відскочив у руку. Якщо це пенальті, то матимемо таких по 100 штук кожного матчу", – заявив Ходдл в ефірі BT Sport.

Відзначимо, що згаданий епізод стався на 23-й секунді поєдинку. Словенський арбітр Дамір Скоміна призначив найшвидший пенальті в історії ЛЧ і навіть не переглянув відеоповтор, незважаючи на суперечливість моменту.

Зрештою, Ліверпуль здолав лондонський Тоттенхем із рахунком 2:0. Забивали Мохамед Салах (із пенальті) та Дівок Оріджі.

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02:40
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Теги
Тоттенхем Тоттенхем Тоттенхем - Ліверпуль Ліга чемпіонів Дамір Скоміна Дамір Скоміна Глен Ходдл
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