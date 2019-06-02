"Таких пенальті можна ставити сотню за матч", – легенда Тоттенхема Ходдл розкритикував арбітра фіналу Ліги чемпіонів

Колишній півзахисник і тренер лондонського Тоттенхема Гленн Ходдл прокоментував найбільш суперечливий епізод фіналу Ліги чемпіонів між його рідним клубом і Ліверпулем (0:2).

"Це не пенальті. Сіссоко відтягувався назад і, оцінюючи ситуацію на полі, наче тренер рукою підказував комусь із партнерів, що треба "тримати того".

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Якщо б він хотів зупинити подачу, то виставляв би обидві руки. М'яч влучив йому в груди, а вже потім відскочив у руку. Якщо це пенальті, то матимемо таких по 100 штук кожного матчу", – заявив Ходдл в ефірі BT Sport.

Відзначимо, що згаданий епізод стався на 23-й секунді поєдинку. Словенський арбітр Дамір Скоміна призначив найшвидший пенальті в історії ЛЧ і навіть не переглянув відеоповтор, незважаючи на суперечливість моменту.

Зрештою, Ліверпуль здолав лондонський Тоттенхем із рахунком 2:0. Забивали Мохамед Салах (із пенальті) та Дівок Оріджі.

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