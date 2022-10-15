Головний тренер Ворскли Віктор Скрипник не приховував свого розчарування від помилок підопічних у матчі проти Металіста (2:3).

"Можу сказати, що емоції після гри тяжкі. Програли. Отримали м’ячі у власні ворота після індивідуальних помилок. Коли по ходу ти поступаєшся, демонструючи реакцію, то суперник за цим спостерігає і робить висновки. Я не скажу, що ми поступилися по грі, адже створили моменти, але що поробиш.

Фейл голкіпера збірної України у відеоогляді перестрілки Металіст – Ворскла – 3:2

Гол у роздягальню – не найкращий епізод. Суперник одразу ж отримує психологічну перевагу. Вони почали швидко вибігати в атаки, потім ми ще й пропустили дуже простий гол. Таких м’ячів не має бути в дорослому футболі. Ти можеш діяти повільно, але твій досвід повинен підказувати, як запобігти цьому. Ми ще забили після того, але підсумок нам всім відомий", – цитує Скрипника прес-служба Ворскли.

Додамо, що полтавці йдуть на десятій сходинці УПЛ, набравши 7 очок за 7 турів.

Металіст переміг Ворсклу в перестрілці з 5 голами – дубль і асист Прядуна, який зрівнявся з Довбиком, 3 місце в УПЛ