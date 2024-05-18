Головний тренер Карпат Мирон Маркевич поділився очікуваннями від протистояння між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі у надважкій вазі за титул абсолютного чемпіона світу у XXI столітті.

"Після футболу одним з моїх найулюбленіших видів спорту є бокс. І велика заслуга в цьому Олександра Усика, який запам'ятався видатними успіхами на аматорському рингу, а в останні роки – серед професіоналів. Я намагаюсь не пропускати телетрансляції боїв за участю українця.

Карпати підписали гравця СК Дніпро-1 – трансфер ознаменував війну агентів

Що в ньому імпонує? Те, що Усик слів на вітер не кидає. І йдеться не тільки про бокс. Адже мало хто вірив, що відбудеться його дебют у футбольному Поліссі, а Олександр довів, що він чужого місця не займав. Його не лякали значно габаритніші суперники в рингу, він просто дуже багато працював над тим, аби нівелювати їхні козирі завдяки рухливості, вмінню змінювати ритм і характер поєдинку.

Бо завжди був заточений на максимальний результат, чітко виконував вказівки наставників, терпів у скрутні моменти. Заради справедливості слід сказати, що таких епізодів в блискучій кар'єрі Усика було обмаль. Бо Олександр завжди намагався бути господарем на рингу. Завдяки відточеній техніці, швидкості рук та ніг був ефективним, як на дистанції, так і в ближньому бою. Але на профірингу таких могутніх візаві, як Ф'юрі, в Усика ще не було. Проте я думаю, що українець переможе й стане абсолютним чемпіоном. Кращим серед найкращих", – сказав Маркевич у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, поєдинок між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі відбудеться у ніч на 18 травня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

"Коноплянка – це космос": бомбардир Кривбасу – про бронзу-24, гру з Динамо, топ Леоненка і дебют у Маркевича