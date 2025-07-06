Колишній хавбек Реала Тоні Кроос вважає, що мадридський клуб досі не знайшов йому рівноцінної заміни після завершення кар'єри. У коментарі для Mundo Deportivo німецький ветеран не приховував упевненості у своїй унікальності.

Кроос натякнув на хаос у роздягальні Реала: "Часто ти не знав, хто запізнився – гравець чи тренер"

"Їм досі бракує гравця мого профілю, вони ще шукають його. Таких, як я, не так багато, і дістати їх непросто", – заявив Кроос.

Реал завершив свій перший сезон без Крооса на другому місці в Ла Лізі, а в Лізі чемпіонів був розгромлений Арсеналом із загальним рахунком 1:5. Це призвело до звільнення Карло Анчелотті та призначення Хабі Алонсо.

"Оцінювати Реал Хабі ще зарано. Потрібен час, щоб втілити свої ідеї. Але я впевнений, що він зможе скоригувати все, що потрібно – бо при такій якості гравців речі мають працювати краще", – додав Кроос.

Ще за часів свого керування "вершковими", Анчелотті визнавав, що замінити Крооса буде надзвичайно складно. У клубі залишаються Беллінгем, Чуамені, Вальверде, Себальйос і Камавінга, але жоден із них не має того рівня контролю м’яча, яким славився німець. Альтернативи теж під питанням: Арда Гюлер ще надто молодий, а Мартін Субіменді обрав Арсенал, попри активні спроби мадридців підписати його.

Реал вийшов у півфінал КЧС, здолавши Борусію у матчі з епічним ендшпілем – шедевр Мбаппе компенсував вилучення Хьойсена