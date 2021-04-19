Як відомо, 12 європейських клубів офіційно оголосили про створення Суперліги, старт якої планується ще у поточному році. УЄФА категорично засудив такі дії – справа може дійти навіть до дискваліфікації футболістів та заборони виступати за національні збірні.

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Андрій Павелко, який є членом Виконкому УЄФА, натякнув, що вважає створення Суперліги нелегітимним.

"В швейцарському Монтре завершилось засідання Виконкому УЄФА, в роботі якого взяв участь. Разом з колегами, серед інших питань, затвердили новий формат клубних турнірів УЄФА, який вступить в силу в 2024 році.

Європейський футбол продовжує активно розвиватися і використовує кращі інноваційні напрацювання й інструменти для ще більш якісної організації єврокубків та системи солідарності з усіма клубами та національними асоціаціями Європи.

Будь-які інші проекти і рішення, ухвалені поза об’єднаною футбольною спільнотою – за межами правил. Команда УЄФА як ніколи єдина і налаштована на максимально ефективну роботу з подальшого розвитку футболу. Особливо важливою є згуртованість футбольної спільноти в цей надзвичайно складний час все ще вируючої пандемії COVID-19. Лише так ми зможемо мінімізувати її негативні наслідки, подолати всі складнощі і стати сильнішими", – написав президент УАФ у Facebook.

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