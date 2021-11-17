"Такі поєдинки завжди проходять нервово": Степаненко зізнався, що кричав Зінченку та Маліновському у матчі з боснійцями
Захисник збірної України Тарас Степаненко на післяматчевій конференції підбив підсумки поєдинку з Боснією та Герцеговиною (2:0).
"Ми виконали завдання-мінімум, вийшли до плей-офф. Дуже переживали, це було помітно, але в підсумку проявили характер та заслужено перемогли.
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Ми розмовляли з хлопцями під час гри. Дуже переживали – на досвідчених гравців у таких матчах лягає особлива відповідальність. Такі поєдинки завжди проходять нервово.
Що ж до підказок – ми занадто широко грали, було багато браку. Я намагався сказати Маліновському й Зінченку, аби заходили більше всередину та контролювали м’яч. Усі хлопці молодці, це була гра на результат. Останнім часом нас часто просять грати в красивий футбол, але сьогодні є результат – і це найголовніше", – сказав Степаненко на післяматчевій прес-конференції.
Нагадаємо, збірна України у вирішальному матчі відбору на чемпіонат світу на виїзді здолала Боснію і Герцеговину і завдяки перемозі французів над фінами (2:0) пробилась у плей-офф відбору ЧС-2022.
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