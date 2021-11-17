"Ми виконали завдання-мінімум, вийшли до плей-офф. Дуже переживали, це було помітно, але в підсумку проявили характер та заслужено перемогли.

"Добре, що є такий гравець у команді": Довбик – про свій гол боснійцям та роль джокера у збірній України

Ми розмовляли з хлопцями під час гри. Дуже переживали – на досвідчених гравців у таких матчах лягає особлива відповідальність. Такі поєдинки завжди проходять нервово.

Що ж до підказок – ми занадто широко грали, було багато браку. Я намагався сказати Маліновському й Зінченку, аби заходили більше всередину та контролювали м’яч. Усі хлопці молодці, це була гра на результат. Останнім часом нас часто просять грати в красивий футбол, але сьогодні є результат – і це найголовніше", – сказав Степаненко на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, збірна України у вирішальному матчі відбору на чемпіонат світу на виїзді здолала Боснію і Герцеговину і завдяки перемозі французів над фінами (2:0) пробилась у плей-офф відбору ЧС-2022.

Боснія – Україна: плей-офф відбору ЧС-2022 наш – воскресіння старих і зростання нових лідерів, загадка Петракова