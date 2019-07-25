Такі пенальті нам не потрібні: Кожанов, капітан Галатасарая та інші випадки, коли гравці навмисне пробивали повз ворота

"Футбол 24" розповідає про приклади джентльменської поведінки на полі. До "рицарів фейр-плей" долучився українець.

Судді – звичайні люди і вони також припускаються помилок. Невірно прийняте рішення може серйозно зашкодити одній команді, а інший – подарує шанс. Часто футболісти розуміють, що арбітр помилився, але якщо команді вигідно, то вона просто закриває очі і використовує подарунок долі. Помилково призначений кутовий, штрафний і пенальті можуть кардинально змінити хід матчу. Іноді гравці роблять все наперекір суддівському рішенню, щоб зберегти чесність у футболі. Фейр-плей ніхто не скасовував.

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Нещодавно Денис Кожанов у товариському матчі з ФК Львів власним прикладом показав, що несправедливий пенальті можна навмисне не забивати. Так, ти втрачаєш можливість записати на свій рахунок гол, але натомість проявляєш повагу до суперника та віддаєш данину Його величності футболу.

83 хвилина контрольного поєдинку між Волинню та ФК Львів. Один із гравців луцької команди не втримав рівновагу і впав у штрафному майданчику суперника. Головний суддя матчу сприйняв це за фол і призначив пенальті. Рахунок на той момент був 1:2 і Волинь отримала можливість відновити паритет. Насправді, жодного фолу не було, тому Кожанов, який підійшов до "позначки", демонстративно пробив повз ворота. Вчинок суперника не залишив футболістів львівської команди байдужими, адже вони нагородили його оплесками.

Денис Кожанов прокоментував не забитий пенальті наступним чином: "Ми за справедливість. Якщо пенальті не було, навіщо провокувати суперника або робити так, щоб матч не завершився? Я вважаю, вчинили правильно. Коли дізнався, що не було пенальті? Спочатку сказали хлопці, а після цього і суддя зізнався, що припустився помилки. Для мене – це вперше. Відчуття позитивні, вважаю, що вчинив правильно".

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Цей епізод знайшов відгук в українських ЗМІ, які масово висвітлювали вчинок Дениса. Такий випадок у футболі не єдиний, тому "Футбол 24" зібрав схожі прецеденти з навмисне не забитими пенальті.

Благородний капітан молодіжки Галатасарая

Щоб у людини вироблялися позитивні риси характеру, цінності та повага до інших, потрібно для цього закладати фундамент ще у ранньому віці. Перенесемося через Чорне море у Туреччину. Під час матчу між командами U-14 Галатасарая та Істанбулспора арбітр припустився помилки. Капітан Галатасарая заробив пенальті, якого насправді не було. Бекназ Алмазбеков просто втратив рівновагу і через це повалився на газон. Футболіст, оцінивши ситуацію, сам пішов виконувати удар, але вирішив направити круглого повз володіння голкіпера команди-суперника. 13-річний хлопчина показав, що він справедливий футболіст і його гідність не дозволила йому скористатися незаслужено заробленим пенальті.

Президент Галатасарая Мустафа Дженіс відзначив вчинок свого підопічного: "Ми прагнемо прищепити футболістам у нашому клубі певну культуру поведінки. Хочу подякувати всьому технічному персоналу академії за те, що вони навчають схожим цінностям".

У підсумку матч завершився з рахунком 3:0 на користь Галатасарая. Цікаво, як вчинить хлопчина, якщо опиниться у схожій ситуації, але його команда поступатиметься.

Досвід Григорчука в Азербайджані

У поєдинку між Інтером та Карабахом форвард гостей впав у штрафному майданчику після контакту з воротарем. Головний арбітр зустрічі помітив у цьому епізоді фол, тому без вагань вказав на "11-метровий". На табло "палав" ненадійний рахунок 0:1 і це був шанс для Карабаха подвоїти свою перевагу. Однак головний тренер гостей Гурбан Гурбанов помітив помилку судді і сказав своїм підопічним не забивати. Виконувати удар пішов півзахисник Ельвін Мамедов, який з точністю виконав настанову. Карабах все-таки забив свій другий гол – трохи згодом, з чистою совістю.

Український фахівець Роман Григорчук, який очолював на той час Габалу, прокоментував вчинок тренера команди, з якою вони боролися за чемпіонство: "У мене до Гурбана – велика повага. Спілкувався з ним. Дуже професійна людина. Це потрібно сприймати не як неповагу до суддів, а як данину футболу".

Напевно, така поведінка надихнула інших футболістів Карабаха. Адже буквально через три роки сталася схожа ситуація. У центрі подій опинився товариський матч між Карабахом та ФК Кубань. Місцевий суддя поставив дуже спірний пенальті у ворота російської команди. Цього разу Махір Мадатов навмисне не забив, але став автором благородного вчинку. Сумно, що звичайне прагнення до чесної гри у наш час стає чимось надприродним.

"Таке, звичайно, не часто зустрінеш. Але це говорить про високий рівень команди суперника, про розуміння футболу. Суперник проявив повагу до нас і до чесної гри. Ви бачили, що весь стадіон аплодував цьому вчинку", – заявив головний тренер Кубані Євгеній Калешин.

Італійські аматори за чесний футбол

Кубок Італії серед аматорів. Так, це не професійний футбол, але це не змінює важливість кожного матчу. На футбольному полі у двобої зійшлися Термолі та Торрес, який вів у рахунку 3:2 за сумою двох матчів. В цей час трапився інцидент – суддя зробив помилку і призначив неіснуючий пенальті. Знову ж таки, Вітторіо Еспозіто, який пробивав – демонстративно схибив. Трибуни та суперники не залишили героя без аплодисментів.

Товариський матч, який нічого не вирішує

Апелювали проти рішення арбітра і у контрольному матчі між Балтикою та Армавіром. Рефері призначив пенальті у ворота армавірців, які перемагали 1:0. Суперник міг зрівняти рахунок, але не зробив цього, тому традиційно, як усі інші герої цього матеріалу, навіть не намагався закотити м’яч у площину воріт. Їм такі пенальті не потрібні. Цікаво, чи була б можлива така ситуація у офіційному матчі, коли на кону залікові бали?

Контрольний матч, який відбувся не за планом

Іноді товариські матчі за своєю драматургією захоплюють більше, ніж офіційні. На футбольному полі відбуваються різні речі і ви забуваєте, що цей поєдинок нічого не вирішує. Таким був матч між Уралом та Динамо Бухарест. Спочатку суддя призначає пенальті, якого не було. Ця помилка розлютила головного тренера Динамо і він просто забрав команду з поля.

"Чесно, не очікував, що вони так можуть вчинити. Ми одразу почали спілкуватися з ними. Футболісти румунської команди розповіли, що в попередній грі у них було п'ять непризначених пенальті. Напевно, другий пенальті розлютив тренера Динамо. Після цієї розмови матч продовжився, але спокійніше не стало. Вболівальники почали кидати піротехніку прямо на поле. Пристрасті не вщухали, а це був звичайний товариський матч", – прокоментував ситуацію півзахисник Уралу Костянтин Ярошенко.

Таких ситуацій ще вистачає у сучасному футболі. Гравці протестують проти рішення арбітрів на різних рівнях та чемпіонатах. Чесна гра – це основа футболу, без неї будь-який вид спорту не мав би жодного сенсу. Приємно, що футболісти це розуміють і чинять правильно, навіть нашкодивши собі. З кожним роком ця тенденція зменшується, адже на кону стоять не лише залікові бали у турнірній таблиці, а й великі гроші. Сподіваємося, що благородні вчинки не зникнуть у футболі.

Софія Дорощук, спеціально для Футбол 24

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