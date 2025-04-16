"Сьогодні була специфічна гра за специфічних обставин. У таких матчах усе зводиться до результату. Ми приїхали за результатом – і ми його здобули. І, я вважаю, ми заслужили цей результат. Хоча останні кілька хвилин були непростими – але це нормально.

Незарахований пенальті у стилі Хуліана Альвареса у відеоогляді матчу Кривбас – Шахтар – 1:2

Думаю, гра була цікавою для глядачів. Ми добре почали – до першої паузи ми повністю контролювали гру, забили гарний гол, домінували. Це був хороший відрізок з нашого боку. Після паузи суперник почав грати. Я б не сказав, що в більш атакувальному стилі, але почав робити більше довгих передач, навісів з флангів – у цьому вони дуже сильні. Це дуже хороший суперник.

У матчі був дуже важливий момент, коли ми могли зробити рахунок 3:0. Я вже подивився повтор – це мав бути гол, суддя припустився помилки. Я подякував йому після гри, але тепер, коли я переглянув епізод, можу сказати, що це було дуже погане рішення з його боку. І воно могло бути вирішальним в матчі.

Якби рахунок став 3:0 – гра закінчилася б, суперник уже не повірив би в камбек. А коли гол не зараховують – ситуація змінюється. Я вам розповім, що мав зробити арбітр: потрібно було зараховувати гол, а якщо є сумніви – ВАР усе перевірить і скаже, чи було порушення. Це неймовірно. І коли я бачу цей момент знову – мене це справді дратує. Дуже дратує. Це неправильно. Хоча я вважаю, що загалом це хороший суддя, але ці два рішення... І все могло бути ще гірше для нас.

Потім у наші ворота призначають пенальті. Я бачив, як Бондар використовував обидві руки, але, друже, такі пенальті можна давати 15 разів за матч. Занадто легко і занадто швидко він вказав на позначку. Я сам грав у футбол на певному рівні і треную команди вже дуже давно. Це було дуже погане рішення. Я з ним про це поговорю. Так не можна поводитися ні з моєю командою, ні з будь-якою іншою", – сказав Пушіч на прес-сконференції.

До слова, завдяки цій перемозі підопічні Пушіча скоротили відставання від Олександрії в турнірній таблиці УПЛ – в неї 54 очки. У Шахтаря тепер 53 пункти, а лідером залишається Динамо з 60 балами.

Шахтар втримав перемогу над Кривбасом і впритул підійшов до другого місця – Іліч повторив невдачу Хуліана Альвареса