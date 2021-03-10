"Такі матчі потрапляють в історію клубу": Консейсау – про тріумфальну поразку від Ювентуса в 1/8 Ліги чемпіонів
Головний тренер Порту Сержіу Консейсау не шкодував компліментів для підопічних після вдалого результату в матчі-відповіді 1/8 фіналу ЛЧ проти Ювентуса (2:3).
"Такі матчі потрапляють в історію клубу. Гравці запалили уболівальників своєю пристрастю. У мене колектив дуже хоробрих гравців, які ідеально втілили в життя мій план.
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Але ж нам протистояла велика команда з футболістами найвищого класу. Нам довелося важко, але і ми створили труднощі Ювентусу. Ми були справжньою командою. Я дуже вдячний хлопцям і хочу їх привітати з блискуче виконаною роботою. Після вилучення Таремі ми показали, з чого зроблений Порту. Ні на секунду не переставали вірити в успіх. Це те, що у Порту в крові. Перед додатковим часом сказав гравцям, що кожен повинен постаратися ще краще. У таких ситуаціях ми часто знаходимо свою найкращу гру", – наводить слова Консейсау офіційний сайт УЄФА.
Нагадаємо, в першому матчі Порту переміг 2:1, а на виїзді поразки 2:3 вистачило для проходу в 1/4 фіналу. "Дракони" з 54 хвилини і весь екстратайм грали в меншості через вилучення Таремі.
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