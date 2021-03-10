"Такі матчі потрапляють в історію клубу. Гравці запалили уболівальників своєю пристрастю. У мене колектив дуже хоробрих гравців, які ідеально втілили в життя мій план.

Ювентус – Порту – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Але ж нам протистояла велика команда з футболістами найвищого класу. Нам довелося важко, але і ми створили труднощі Ювентусу. Ми були справжньою командою. Я дуже вдячний хлопцям і хочу їх привітати з блискуче виконаною роботою. Після вилучення Таремі ми показали, з чого зроблений Порту. Ні на секунду не переставали вірити в успіх. Це те, що у Порту в крові. Перед додатковим часом сказав гравцям, що кожен повинен постаратися ще краще. У таких ситуаціях ми часто знаходимо свою найкращу гру", – наводить слова Консейсау офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, в першому матчі Порту переміг 2:1, а на виїзді поразки 2:3 вистачило для проходу в 1/4 фіналу. "Дракони" з 54 хвилини і весь екстратайм грали в меншості через вилучення Таремі.

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