"Якщо чесно, не знаю, чому така реалізація. Можливо, на тренуваннях потрібно приділити більше часу якимось ударам та ігровим ситуаціям, які в матчах часто трапляються біля воріт. Мій асист? Ми розбирали це ще до гри, і я добре знав, що Толя Трубін може віддати таку передачу.

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Якщо чесно, ми пропустили якийсь цікавий гол. Я не знаю, мені здалося, що там була рука. Не можна зараховувати такі голи. Але я вважаю, що це дуже добре – ми показали характер, знайшлися сили забити другий гол та ще й відразу.

Звичайно, боротимемося за перше місце до кінця. Франція – дуже сильна збірна, але наступного разу між нами може бути зовсім інша гра. Тому готуватимемося, битимемося і з Францією, і з рештою команд, які залишилися попереду", – резюмував Мудрик у коментарі каналу "Футбол".

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