"Такі футболісти не заслуговують на цю гру", – відео ганебної симуляції захисника Аякса
Недаремно були чутки, що Барселона розглядає Лісандро Мартінеса на заміну Жерару Піке.
Аякс на виїзді здолав ПСВ (2:1) в рамках 20-го туру чемпіонату Нідерландів, але смак перемоги був зіпсований одним епізодом.
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Вже у компенсований час оборонець гостей Лісандро Мартінес у власному штрафному сам наштовхнувся на ногу суперника і впав. Оборонець почав симулювати страшні муки, проте арбітр проігнорував епізод, після чого Лісандро одразу підвівся та повернувся у гру. "Огидно. Такі футболісти не заслуговують бути причетними до найкращого виду спорту в історії", – відзначив один з користувачів.
Після 20-ти турів Аякс лідирує, але ПСВ розташувався лише на відстані двох очок від амстердамців.
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