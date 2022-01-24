Недаремно були чутки, що Барселона розглядає Лісандро Мартінеса на заміну Жерару Піке.

Аякс на виїзді здолав ПСВ (2:1) в рамках 20-го туру чемпіонату Нідерландів, але смак перемоги був зіпсований одним епізодом.

Барселона знайшла наступника Піке в Аяксі

Вже у компенсований час оборонець гостей Лісандро Мартінес у власному штрафному сам наштовхнувся на ногу суперника і впав. Оборонець почав симулювати страшні муки, проте арбітр проігнорував епізод, після чого Лісандро одразу підвівся та повернувся у гру. "Огидно. Такі футболісти не заслуговують бути причетними до найкращого виду спорту в історії", – відзначив один з користувачів.

Після 20-ти турів Аякс лідирує, але ПСВ розташувався лише на відстані двох очок від амстердамців.

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