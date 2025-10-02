"Перш за все, мої команди ще ніколи не промахувалися тричі з пенальті в одному матчі. Ми не дуже добре використали свої можливості, але, думаю, в таких матчах завжди можна поліпшити гру: докладаючи додаткових зусиль, навчаючись і вдосконалюючись.

Чи є причина такої слабкої реалізації пенальті? Не знаю, це майже унікальна, випадкова ситуація. Рідко буває, коли гравець не може реалізувати два пенальті поспіль. Це зіпсувало результат. У другому таймі ми йшли ва-банк, навіть десь ризикували. Команда, з точки зору духу і темпу, виклалася на повну. Вона намагалася відігратися, і пенальті могли переломити хід гри.

Звичайно, коли програєш, все сприймаєш занадто негативно. Але я вірю, що, як я вже говорив, ми вийдемо з цього матчу трохи сильнішими", – цитує Гасперіні Voce Giallorossa.

Нагадаємо, що Рома двічі перебивала пенальті, який заробила у кінці гри з Ліллем. Двічі Артем Довбик не зміг переграти воротаря суперника, ще один раз схибив Суле.

Рома програла в ЛЄ, не реалізувавши три пенальті – Довбик "запоров" два з них (+ВІДЕО)