toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Перша ліга
ДИНАМО - ОЛІМПІК ЛІВЕРПУЛЬ - АРСЕНАЛ НЕЙМАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

"Таке враження, що зараз можна з морозивом в Макдональдсі купити ліцензію", – Ткачук розкритикував арбітрів

11:26 54 Читать на русском
"Таке враження, що зараз можна з морозивом в Макдональдсі купити ліцензію", – Ткачук розкритикував арбітрів
Андрій Ткачук / Instagram

Півзахисник Чорноморця Андрій Ткачук залишився вкрай незадоволений діями арбітра зустрічі у матчі 5 туру Першої ліги проти Волині (2:3).

 

"Ніколи не думав, що я буду писати таку х***ю. Але крик душі змушує мене. Пам'ятаю, раніше плювався з суддів. Але я їх хоча б поважав. Який би не був Годулян, але у нього був певний рівень.

"Хтось не хоче, щоб Чорноморець виглядав добре", – Червенков звинуватив арбітрів у роботі проти його команди

Раніше був якийсь ліміт на вік для суддів. Зараз таке враження, що можна з морозивом в Макдональдсі купити право обслуговувати матчі. Судять діти. Навіть правил не знають. Вчора під час матчу пояснював судді правила, а він каже "Нам такого не говорили".

Треба ж, колись з Кожановим знімали квартиру на двох, спали на одній подушці, а вчора через одного придурка перекинулися матами і розійшлися", – написав Ткачук у своєму Instagram.

Перша ліга: лідер втратив очки, Маркевич не пустив Рух на вершину, Минай і Металіст 1925 здобули впевнені перемоги

blog_ava
Шахтар – Маріуполь: анонс матчу УПЛ
08:30
751
Теги
Андрій Ткачук Андрій Ткачук Волинь Волинь Чорноморець Чорноморець Перша ліга Волинь - Чорноморець Денис Кожанов Денис Кожанов
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
26
хв
Борнмут
16:00
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук