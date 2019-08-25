"Таке враження, що зараз можна з морозивом в Макдональдсі купити ліцензію", – Ткачук розкритикував арбітрів

Півзахисник Чорноморця Андрій Ткачук залишився вкрай незадоволений діями арбітра зустрічі у матчі 5 туру Першої ліги проти Волині (2:3).

"Ніколи не думав, що я буду писати таку х***ю. Але крик душі змушує мене. Пам'ятаю, раніше плювався з суддів. Але я їх хоча б поважав. Який би не був Годулян, але у нього був певний рівень.

"Хтось не хоче, щоб Чорноморець виглядав добре", – Червенков звинуватив арбітрів у роботі проти його команди

Раніше був якийсь ліміт на вік для суддів. Зараз таке враження, що можна з морозивом в Макдональдсі купити право обслуговувати матчі. Судять діти. Навіть правил не знають. Вчора під час матчу пояснював судді правила, а він каже "Нам такого не говорили".

Треба ж, колись з Кожановим знімали квартиру на двох, спали на одній подушці, а вчора через одного придурка перекинулися матами і розійшлися", – написав Ткачук у своєму Instagram.

Перша ліга: лідер втратив очки, Маркевич не пустив Рух на вершину, Минай і Металіст 1925 здобули впевнені перемоги